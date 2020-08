Aliança: Gehlen Diniz terá Josandro como candidato a vice nas Eleições 2020

Redação Senaonline.net

As alianças políticas para as Eleições deste ano em Sena Madureira continuam sendo feitas. Na tarde desta segunda-feira (17), o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), pré-candidato a prefeito, anunciou o nome do vereador Josandro Cavalcante como seu pré-candidato a vice-prefeito.

Josandro atualmente está no PDT e exerce seu terceiro mandato de vereador, em Sena Madureira.

Gehlen Diniz, em postagem no facebook, demonstrou bastante contentamento em face dessa parceria com Josandro rumo à Prefeitura de Sena.

“Boa tarde, amigos!

Comunico a todos vocês que a nossa chapa rumo à prefeitura de Sena já está definida.

Hoje em reunião com os vereadores do Progressista e o vereador do PDT Josandro Cavalcante, selamos uma aliança que, com a ajuda de Deus e da população senamadureirense, alcançará a vitória no próximo pleito.

Josandro Cavalcante é advogado, um vereador atuante e extremamente preparado, qualidades que engrandecem nossa chapa.

Nossa convenção já está confirmada, é dia 11 de setembro”, destacou.

Gehlen exerce atualmente o segundo mandato de deputado estadual e é o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre.

