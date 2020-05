Alan Rick visita Into-Acre e conhece nova estrutura de atendimento a pacientes contaminados pelo Coronavírus

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou na manhã desta quinta-feira, 30, as obras do novo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-Acre), que a partir da próxima semana deve começar a funcionar como unidade de atendimento para pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pelo Coronavírus.

Acompanhado do secretário Estadual de Infraestrutura, engenheiro Ítalo Medeiros, Alan Rick conheceu de perto toda a estrutura que deverá abrir gradualmente, à medida que for aumentando a demanda por leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e enfermarias destinadas a pessoas contaminadas pelo coronavírus no Estado. No local já estão instaladas e prontas para funcionar a partir da próxima semana, 11 UTIs e 46 enfermarias.

“Tenho acompanho de perto o trabalho e o empenho do governador Gladson Cameli e de toda a sua equipe para atender com qualidade e eficiência os pacientes do vírus na capital e no interior, mas só quando visitamos essa unidade do INTO é que podemos saber, de fato, a proporção deste trabalho”, destaca Alan Rick.

Durante a visita, o parlamentar acreano que destinou nos últimos cinco anos mais de R$ 40 milhões para o setor da saúde e somente para apoio ao combate do coronavírus alocou mais de R$ 15 milhões de suas emendas individuais para a força tarefa do Estado, conheceu as novas enfermarias, além das instalações de mais 55 UTIs e 12 leitos semi-intensivo, ala de isolamento para abrigar 70 profissionais de saúde, além da construção dos dois hospitais de campanha que, concluídos, terão capacidade para 200 leitos.

O secretário Ítalo Medeiros fez questão de destacar que as obras, iniciadas na segunda quinzena de março, só estão avançadas e em condições de serem inauguradas na próxima semana, graças a uma força tarefa de profissionais do Estado e do município, que envolve 13 secretarias do Estado, três da prefeitura e um corpo técnico multidisciplinar que não tem medido esforços para garantir um hospital em condições para atender a comunidade.

“É gratificante poder ver que, apenas na farmácia desse novo hospital, já temos mais de uma tonelada de medicamentos para os atendimentos iniciais, macacões, toucas, luvas, além de máscaras, escudos plásticos para o rosto, mais 10 UTis doadas pelo governo federal sendo montadas e, acima de tudo, o cuidado do governo do Acre para com a saúde do nosso povo”, destaca Alan Rick.

Deixe seu comentário

comentários