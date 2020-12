Alan Rick participa de entrega de certificados a alunos do IEPTEC 

O deputado federal Alan Rick (DEM), ao lado do governador Gladson Cameli, participou na manhã desta quinta-feira, 17, da solenidade da entrega de certificados aos 502 alunos formados neste ano de 2020 pelo IEPTEC/DOM MOACYR, através do Ensino à Distância (EAD).

Por causa da pandemia, todos os cursos foram executados 100% a distância e certificados pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica responsáveis pela área, neste caso a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, CEPT em Serviços Campos Pereira, CEPT em Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício e CEFLORA de Cruzeiro do Sul.

As capacitações foram feitas em 15 áreas de conhecimento que vão da área administrativa, passando por informática, cuidados com idosos e crianças, monitores de dependência química, agente de informação turística, entre outros.

“Somente para o IEPTEC/DOM MOACYR, garantimos mais de R$ 5,3 milhões de reais para formação e capacitação de profissionais nos principais municípios acreanos”, disse Alan Rick, que fez questão de agradecer ao governador Gladson Cameli por todo apoio que tem dado à educação técnica do Estado, ao presidente do IEPTEC, Francineudo Costa e mtoda equipe do Instituto pelo excelente resultado das ações deste ano.

Alan Rick é o deputado que mais destinou recursos para a educação do Acre. Foram mais de R$ 59 milhões em emendas individuais e recursos extras. Somente no último ano foram mais de R$ 7 milhões. Os recursos foram direcionados para obras de construção, reforma e ampliação de escolas e creches na capital e em cidades do interior, além da aquisição de ônibus escolares para os 22 municípios.

“Muitos desses recursos já estão sendo executados, além da aquisição de ônibus, reforma de escolas, construção de quadras e aquisição de equipamentos. Estamos trabalhando para fortalecer a Educação no Acre e mantê-la no caminho certo”, disse o deputado.

Deixe seu comentário

comentários