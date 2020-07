Alan Rick participa da assinatura do termo de entrega de novas viaturas ao Acre

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã de quarta-feira, 15, juntamente com o governador Gladson Cameli, da solenidade de assinatura do termo de entrega de três novas viaturas, do tipo Renegade, ao estado do Acre. O ato aconteceu no gabinete do Secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Paim.

“As viaturas serão utilizadas no Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Acre (Pró-Vida). Foram adquiridas através do Pró-Vida Nacional, no valor de R$ 202.470,00, e serão destinadas às unidades e centros de saúde biopsicossocial das Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado”, frisou o parlamentar.

Criado em 2010, o Programa Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais da Segurança Pública, tem como objetivo a valorização do profissional da área de segurança, reduzindo os riscos de morte, como também atuando na prevenção da saúde durante o exercício de suas relevantes funções.

Na oportunidade, Alan Rick reiterou seu apoio à Segurança Pública do Acre.

“Foi através de nossas emendas individuais no valor de R$ 6,8 milhões que o Governo do Estado adquiriu viaturas, coletes, armamentos, pode fazer a reestruturação do stand de tiros do BOPE e instalou o Cerco Eletrônico, um moderno serviço de video-monitoramento avançado que aumentou em mais de 50% o índice de recuperação de veículos roubados na capital. Além disso, o sistema tem ajudado a evitar assaltos e sequestros relâmpago em Rio Branco. Queremos avançar e ampliar o Cerco Eletrônico para outros municípios”, frisou Alan Rick.

O parlamentar acreano mantém forte trabalho em favor da Segurança Pública e de serviços ao cidadão. Já está em pleno funcionamento a Casa de Justiça e Cidadania em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre que oferece serviços jurídicos gratuitos aos moradores da Cidade do Povo e bairros adjacentes.

Alan Rick já destinou para o Orçamento Geral da União em 2020, mais R$ 1 milhão para a ampliação do Cerco Eletrônico e R$ 600 mil para a reestruturação das delegacias da polícia civil. E para 2021, o deputado está destinando R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros do Acre. “Quem acompanha nosso mandato sabe do nosso compromisso com a segurança pública”, enfatiza o parlamentar.

Também estiveram presentes na assinatura do termo de doação, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o deputado federal Manuel Marcos, o deputado estadual Fagner Calegário e o chefe da representação do Acre em Brasília, Ricardo França.

