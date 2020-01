Alan Rick garante recursos para quadra de grama sintética do bairro Nova Estação

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã desta quinta-feira, 23, a convite da prefeita Socorro Neri, da solenidade de assinatura da ordem de serviço da construção da quadra de grama sintética do bairro Nova Estação.

A obra está sendo realizada com recursos de emenda individual do deputado no valor de R$ 500 mil, dos quais R$ 100 mil já estão na conta da prefeitura, garantindo um importante espaço de lazer para a comunidade.

A solenidade foi prestigiada por moradores do bairro, dirigentes do movimento de moradores de Rio Branco e vereadores. Na visita ao local da obra, o desportista Gerson do Vale fez questão de destacar a importância dos recursos viabilizados pelo deputado, uma vez que a comunidade sonha com sua quadra própria há mais de 20 anos.

“Foi uma alegria poder ouvir o agradecimento do Gerson do Vale, morador e um dos incentivadores do esporte na região, e também do Júnior Evangelista de Souza, presidente da Associação de Moradores por nosso trabalho em favor do esporte”, disse Alan Rick.

O parlamentar tem aproveitado o recesso parlamentar para trabalhar e ouvir as prefeituras sobre as prioridades de 2020. “Aqui em Rio Branco, entre vários recursos, já garanti R$ 2 milhões para recuperação de ruas; R$ 1 milhão para recuperação do ramal da Piçarreira; R$ 1 milhão pra compra de equipamentos e mais R$ 2.000.000,00 para obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Este ano daremos início a construção de mais duas quadras para esporte e lazer na nossa capital” destaca Alan Rick, um dos campeões de liberação de emendas para a capital e interior em 2020.

