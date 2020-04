Alan Rick garante liberação de R$ 1 milhão para pavimentação do ramal da Piçarreira e obra começa este ano

Os recursos da emenda individual do deputado federal Alan Rick (DEM) para a pavimentação do ramal da Piçarreira, um dos principais ramais de escoamento da produção familiar da região do Benfica, já estão na conta da prefeitura de Rio Branco. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já pagou a emenda (R$ 1 milhão) e a prefeitura de Rio Branco iniciará as obras tão logo comece o verão amazônico.

A pavimentação do ramal da Piçarreira, que liga o Porto do Benfica com o ramal do Rodo, economiza em mais de 10km, o escoamento da produção familiar de mais de 400 produtores rurais das regiões do Benfica, Moreno Maia, Capatará e ribeirinhos que vivem as margens do Rio Acre e levam seus produtos do Porto do Benfica até a Central de Abastecimento (Ceasa) na Sobral.

“Essa é uma das obras mais importantes para a produção familiar aqui em Rio Branco. O porto do Benfica recebe quase toda a descarga da produção da região. É o principal porto da capital. Hoje os produtores têm que sair pela Vila Acre. Com o ramal da Piçarreira pavimentado, vamos economizar 10 km para levar os produtos para o Ceasa. É uma grande economia para o pequeno produtor e vai beneficiar diretamente mais de 400 famílias”, destaca Francisco das Chagas Belo de Oliveira, o Piaba, um dos principais líderes da região.

Segundo Piaba, a emenda de Alan Rick será fundamental para que esses produtores possam escoar sua produção com mais segurança e economia. “Nós fizemos a solicitação ao deputado e ele prontamente nos atendeu. Agora a obra vai começar e as pessoas não imaginam a importância disso para os produtores da região”, destaca.

A secretária de planejamento da prefeitura de Rio Branco, Janete Santos, informou nesta quinta-feira, 02, ao deputado Alan Rick que as obras do ramal já foram licitadas, e com a liberação dos recursos, a prefeitura aguarda apenas o início do verão para que a prefeita Socorro Neri assine a ordem de serviço e os trabalhos comecem.

“Tenho trabalhado de forma intensa para garantir recursos para a produção rural em Rio Branco e a gestão da prefeita Socorro Neri, que vem realizando um excelente trabalho. No ano passado foram mais R$ 1 milhão para compra de equipamentos, além de R$ 800 mil de equipamentos já entregues. Também estamos atentos às necessidades de infraestrutura urbana e, por isso, garantimos mais R$ 2.000.000,00 para obras de infraestrutura e mobilidade urbana, além de R$ 2 milhões para recuperação de ruas. Mas minha grande alegria é que vamos iniciar as obras do ramal da Piçarreira nas próximas semanas”, destaca Alan Rick.

