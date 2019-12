Alan Rick garante liberação de mais de três milhões para Capital e interior

Da assessoria

O deputado federal Alan Rick (DEM) garantiu no final deste ano, a liberação de R$ 3.123.827,71 de suas emendas parlamentares para Rio Branco, Xapuri, Porto Walter, Senador Guiomard e Governo do Estado. Os recursos, oriundos do Ministério da Saúde, FNDE e Ministério da Defesa/Calha Norte, já estão na conta das prefeituras e do governo do Estado e garantem obras e recursos para hospitais da capital e interior.

O município de Senador Guiomard recebeu R$ 100 mil de emenda individual para Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde (PAB). Já o município de Xapuri recebeu R$ 379.856,71 da primeira parcela para construção da Creche Escolar do Bairro da Cerâmica. Recursos liberados com apoio do nosso mandato, também fruto de emenda individual do deputado que totaliza R$ 2.532.378,05.

A capital Rio Branco foi contemplada com R$ 103.477,00 de emenda individual para construção da Quadra de Esporte com Grama Sintética do Bairro Nova Estação, que totaliza R$ 517.388,00, oriundos do Ministério da Defesa/Calha Norte.

Já para o Governo do Acre foram assegurados R$ 1.814,394 milhões de Teto MAC para a Secretaria de Saúde, de Emenda Extra Orçamentária do nosso mandato, para custeio e manutenção de hospitais do Estado. Para Porto Walter foram liberados R$ 726 mil de Emenda Individual para construção de Unidade Básica de Saúde no município.

Alan Rick tem sido um dos parlamentares que mais garantiu recursos para os 22 municípios e governo do Estado no ano de 2019, fruto de sua ação parlamentar junto aos ministérios e governo federal.

“Nossa ação como representante do povo acreano em Brasília vai muito além da participação nos debates e votações na Câmara. Precisamos estar sempre atentos à liberação de recursos para garantir o desenvolvimento do Estado e a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Os recursos liberados neste apagar das luzes do ano de 2019 irá fortalecer as ações em andamento, principalmente na área de saúde”, destaca Alan Rick.

