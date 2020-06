Alan Rick e Márcio Bittar participam de audiência na sede do IBAMA em Brasília

O deputado federal Alan Rick participou de uma audiência na sede do IBAMA em Brasília nesta quarta-feira, a audiência foi agendada pelo Senador Márcio Bittar para tratarem do licenciamento ambiental da obra da BR 364 entre Rodrigues Alves até Pucallpa no Peru.

Durante audiência, o órgão ambiental Acreano apresentou proposta de um termo de cooperação para que o IBAMA e o ICMBIO possam delegar competências aos órgãos estaduais para as questões que envolvem o licenciamento ambiental para a construção da estrada.

Segundo o deputado federal Alan Rick a interligação com o Peru pela futura rodovia é de vital importância para a consolidação do comércio exterior brasileiro, além de viabilizar a atividade econômica entre o Acre e o Peru, através do Juruá.

Participaram ainda da reunião o presidente do IBAMA Eduardo Fortunato, o vice-governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha, o presidente do IMAC André Hassem, o deputado estadual Luiz Gonzaga e o presidente da FIEAC José Adriano.

Alan Rick Parabenizou o senador Márcio Bittar por encabeçar as deliberações acerca desse tema tão importante para o Acre e o Brasil.

Senaonline.net

