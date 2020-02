Alan Rick e Jairo Cassiano se reúnem com ACM Neto, presidente Nacional do DEM

Da Redação

O deputado federal Alan Rick (DEM) e o presidente estadual do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, foram recebidos quarta-feira desta semana pelo Presidente Nacional do Democratas, ACM Neto. O encontro ocorreu no Diretório Nacional do DEM, em Brasília.

Na oportunidade, Alan Rick e Jairo Cassiano falaram sobre o alinhamento do partido e sua estruturação com vistas às Eleições deste ano. Além disso, Jairo entregou à ACM Neto um Relatório contendo as informações de reuniões partidárias e filiações realizadas em diversos municípios do Acre.

ACM Neto é uma figura tarimbada da política Brasileira e atualmente é prefeito de Salvador, na Bahia, sendo escolhido por quatro anos consecutivos como o melhor prefeito do País.

Na condição de Presidente Nacional do Democratas, ele foi extremamente receptivo às demandas do Acre e garantiu apoio para o engrandecimento do partido no referido Estado.

Demonstrando entusiasmo e felicidade em razão do encontro, Jairo Cassiano disse que vem trabalhando firmemente para que a sigla se fortaleça ainda mais nessas eleições. “Fiquei muito honrado em ter participado dessa reunião, juntamente com o deputado Alan Rick, com o nosso presidente Nacional. Além de mostrar o relatório das ações, também informamos que o Democratas irá ajudar a eleger vários prefeitos no Acre e o maior número de vereadores. Estamos trabalhando incansavelmente, com o apoio do deputado Alan Rick para fortalecer o partido ainda mais”, comentou.

Já o deputado federal Alan Rick, principal ícone do Democratas no Acre, agradeceu a receptividade de ACM Neto, e adiantou que o trabalho tem sido contínuo no sentido de reestruturar a sigla em nosso estado. “Tenho trabalho muito em Brasília para ajudar o nosso Estado em várias áreas. Além disso, estamos reestruturando o Democratas, com representatividade em diversos municípios Acreanos. Estou muito satisfeito com a atual diretoria. Vamos continuar buscando alianças com os partidos da base do governador Gladson Cameli para que possamos entrar firmes nas eleições deste ano”, frisou.

A reunião também foi acompanhada por Carla Mioto, tesoureira do DEM no Acre e por Carlos Sérgio, secretário geral.

Jairo Cassiano também aproveitou sua estadia em Brasília para acompanhar o deputado Alan Rick em várias audiências, tendo a oportunidade de conversar, ainda, com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, e com os deputados federais Celso Russomano e Tiririca.

