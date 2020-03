Alan Rick e Jairo Cassiano dão posse a diretoria da Juventude DEMOCRATAS do Acre, a JDEM- Acre

Um grande evento realizado na noite da última Quinta-feira, 12, com inicio às 19 horas no espaço Real, situado na baixada da Sobral em Rio Branco, o deputado federal Alan Rick acompanhado do presidente da executiva estadual Jairo Cassiano deram posse a nova diretoria da Juventude democratas, formada pelos jovens Danilo Junqueira, Natan, Lidiane Nery ,Luan, Mayara Santiago, Ricardo Santos, Thiago Molina e Weverton Fiesca, tendo como presidente o jovem Gabriel Brito. Durante seu pronunciamento o atual presidente do (JDEM) Gabriel Brito agradeceu a todos que fazem parte da diretoria e os jovens presentes no evento, em seguida disse que o Democratas tem hoje o deputado federal mais atuante da região norte e destaque no Estado do Acre Alan Rick, Gabriel Brito finalizou sua fala agradecendo ao presidente da executiva Jairo Cassiano e prometendo junto com toda sua diretoria, desempenhar um trabalho eficiente direcionado aos jovens que buscam seu espaço na política renovadora não só na geração de emprego e renda mais também através do esporte e lazer. O deputado federal Alan Rick (DEM), agradeceu a diretoria e todos os presentes no evento, em seguida falou das políticas públicas voltadas para juventude acreana e fez referência ao prefeito mais bem avaliado hoje no Brasil que faz parte do seu partido democratas Antônio Carlos Magalhães (ACM Neto-Presidente Nacional do Partido), prefeito de salvador que vem realizando um trabalho de excelência em sua cidade na geração de emprego para juventude, através dos incentivos e apoio na área privada, Alan Rick acrescentou que hoje um dos maiores problemas da nossa juventude é o auto índice de desemprego que mesmo formados nas universidades, saindo do ensino médio e com cursos profissionalizante esses jovens não tem espaço no mercado de trabalho, porque a crise econômica no Brasil vem de um período terrível de percas de postos de trabalho e recessão econômica que atingem todos os estados brasileiros, Alan Rick acrescentou ainda que as maiores ofertas de empregos tem que serem oferecidas na iniciativa privada e por este motivo tem lutado muito em Brasília para incentivar e está realidade com apresentação de projetos que visão buscar junto ao Governo Federal mecanismos para geração de emprego só assim eles poderão oferecer a juventude mais vagas na iniciativa privada impedindo nossos jovens de ingressar no mundo da criminalidade, o deputado finalizou colocando seu mandato a disposição da juventude e de todos os acreanos. O presidente da executiva estadual do democratas Jairo Cassiano, disse que o partido está se reestruturando na capital e em todos os municípios se tornando um dos mais fortes do estado do Acre, sempre discutindo com membros partidários e ouvindo a comunidade sobre as políticas públicas na área da segurança, saúde, educação e cultura.

A juventude é tida como base de todos estes projetos dentro do Democratas, Cassiano finalizou agradecendo o apoio e o trabalho que o deputado Alan Rick vem desempenhando para melhorar a vida dos acreanos através do seu mandato.

Após serem debatidos diversos outros assuntos com a juventude democratas o encontro foi finalizado por volta das 21 horas

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários