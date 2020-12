Alan Rick diz que seu nome está à disposição para a disputa do Senado em 2022

Fonte~~Acrenews O deputado federal Alan Rick, estrela do DEM no Acre, está animadasso com o crescimento do partido na última eleição. Elegeu vereador em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, os maiores colégios eleitorais, além de eleger o prefeito de Capixaba, Manoel Maia. O resultado do balanço, segundo ele, não poderia ser melhor. Ele anuncia, inclusive, que poderá disputar o Senado em 2022. “Meu nome está a disposição”, afirma. Veja o que ele disse mais ao www.acrenews.com.br:

Acrenews – Que tamanho terminou o DEM nas eleições municipais?

Alan – O DEMOCRATAS teve um excelente desempenho nestas eleições municipais. Saímos de 4 para 18 vereadores. Elegemos o prefeito de Capixaba Manoel Maia com votação histórica. Destaco ainda as eleições de vereadores nos três maiores municípios do Acre: Francisco Piaba em Rio Branco, Noeca Miranda em Cruzeiro do Sul e Elvis Dany (mais votado) em Sena Madureira. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho dos nossos dirigentes municipais e do nosso presidente estadual Jairo Cassiano que foi fundamental para esse resultado.

Acrenews – E na Câmara Federal o que o senhor destacaria de bom para o Acre em 2020?

Alan – Na Câmara aprovamos medidas importantes para o estado e os municípios. Destaco a Lei Complementar 173/2020 que ajudou a recompor as perdas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Foram R$ 15 bilhões distribuídos em todo Brasil. Aprovamos também o PLP 39/20 que destinou ao Acre R$ 198 milhões para ações em diversas áreas.

Aprovamos o novo Fundeb que torna o Fundo permanente e vai mais do que duplicar o investimento por aluno da Educação Básica até 2025. Aprovamos os repasses do auxílio emergencial aos mais pobres e desempregados nesta pandemia. Aprovamos a Lei do PRONAMPE e a MP 936 que foi transformada na Lei Complementar 14020/2020 fundamental para as empresas e manutenção de empregos neste período de pandemia. Também tivemos o primeiro Revalida, dia 06 de dezembro, após a aprovação da Lei 13.959/2019 de minha autoria que garante a realização da prova duas vezes por ano em todo Brasil.

Acrenews – Para 2022, Alan Rick vem de senador ou vice governador?

Alan – Quero trabalhar e continuar ajudando o Acre e o Brasil. Somos servidores do povo e vamos ouvir a comunidade acreana. O partido quer lançar um senador. Nosso nome está a disposição.

Acrenews – Do ponto de vista espiritual como o senhor vê 2020 e seus acontecimentos esquisitos? Prenúncio de um grande acontecimento?

Alan – Do ponto de vista espiritual sabemos que a Palavra fala de pragas e doenças que seriam sinais dos tempos do fim. Mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. Temos que viver com temor a Deus todos os dias, amando o próximo. Tendo humildade pra reconhecer os erros e pedir perdão. Deus ama os de coração quebrantado e humilde.

