Alan Rick destina Um milhão e meio de reais para compra de novos equipamentos para o Hospital de Sena

Por: Edinaldo Gomes

O deputado federal Alan Rick (Democratas), confirmou na tarde desta segunda-feira, 10, em entrevista à Rádio Difusora, a destinação de recursos para a compra de novos equipamentos para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Ao todo, serão investidos Um milhão e meio de reais.

Os novos equipamentos, segundo informou Alan Rick, deverão ser entregues no Hospital ainda neste ano. “Posso garantir à população de Sena Madureira que o recurso está garantido, agora precisamos somente vencer a parte burocrática que diz respeito ao processo de licitação. O Hospital João Câncio Fernandes será contemplado com vários equipamentos que vão desde a aquisição de macas até a compra de um novo aparelho de ultrassonografia, dentre outros. A saúde tem sido prioridade do nosso mandato”, destacou.

Atualmente o Hospital de Sena Madureira passa por um trabalho de reforma e ampliação, visando ofertar melhores condições para os pacientes e para os profissionais da saúde. Grande parte do dinheiro para a obra é oriunda de emendas destinadas por Alan Rick.

Deixe seu comentário

comentários