O deputado federal Alan Rick (Democratas), manifestou alegria em razão da aprovação de uma Medida Provisória que permite o saque do FGTS. Confira o relato:

“Aprovamos em longa sessão que varou a madrugada de hoje a Medida Provisória 946/20, que permite o saque de até R$ 1.045,00 (um salário mínimo) do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A medida também transfere ao FGTS as contas individuais do antigo PIS-Pasep. O objetivo do saque extraordinário é minimizar os efeitos da pandemia sobre a economia.

A Caixa Econômica Federal, já começou a fazer em junho (contas digitais) e julho (em espécie ou transferência). O trabalhador poderá retirar o dinheiro até 31 de dezembro de 2020.

A matéria segue para o Senado”, disse ele.

