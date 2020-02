Advogado acreano é assassinado a tiros   em Boca do Acre

ITHAMAR SOUZA

O advogado Fernando Rocha foi morto a tiros, enquanto dormia na varanda da própria residência, na noite desta terça-feira (18). A execução aconteceu no Bairro Platô do Piquiá, no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares repassadas à reportagem, o advogado estava deitado em uma rede quando homens fortemente armados se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Como a cidade não dispõe de equipe de perícia e nem de agentes de Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi transportado dentro da rede encima da carroceria de uma caminhonete da Polícia Civil.

Policiais militares colheram informações sobre os autores do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo informações, o advogado é natural de Rio Branco, e estaria naquela cidade acompanhando a situação de funcionários do Incra na demarcação de terras.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Policia Civil de Boca do Acre.

