Adolescente que ficou perdido em floresta por nove dias é resgatado

Um adolescente de 17 anos foi resgatado por militares neste fim de semana após ficar nove dias perdido em uma área de mata em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. O jovem, segundo os militares, havia saído com um amigo para caçar, quando se perdeu.

Um deles ficou no local e o outro, de 17 anos, saiu. A operação de resgate ocorreu com militares do Exército e também do Corpo de Bombeiros.

“As buscas iniciaram no dia 1º de janeiro de 2021 e após sete dias de operação, o adolescente foi encontrado pelos militares do Exército. Após a realização dos primeiros socorros no local, o menor foi encaminhado até o posto médico de Marechal Thaumaturgo, aparentando debilidade física e notável perda de peso. Segundo os enfermeiros que realizaram o atendimento no posto médico local, o menor encontrava-se bem e se recuperando rapidamente”, informou o Exército em nota.

Além dos militares, os moradores da comunidade também ajudaram na operação.

