Acusados deixam drogas e fogem  no Beco do Valdiro

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO apreendeu entorpecente no beco do Valdiro, na parte da tarde de sábado (20).

A exitosa operação do grupamento giro foi fruto do empenho dos militares que fizeram incursões em área de matagal fechado.

Além disso, não houve apreensão ou prisão de nenhum infrator da lei, contudo às investigações continuam no intuito de identificar autoria.

Ante ao exposto, o ilícito foi entregue na delegacia para o procedimento pericial e posterior investigação.

Assessoria do 8° BPM

Deixe seu comentário

comentários