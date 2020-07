Acusado de matar desafeto no ramal Toco preto, em Sena, continua sendo procurado pela Polícia

Por: Edinaldo Gomes

Investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira continuam tentando prender um homem acusado de matar a sangue frio o braçal Ecivaldo Ferreira da Rocha, crime este ocorrido ontem na zona rural de Sena. Policiais militares também estão empenhados na elucidação do caso.

Conforme o apurado, o homicida já foi identificado e a Polícia vem levantando pistas acerca de seu paradeiro. Provavelmente ele se encontra refugiado em outra cidade, podendo ser capturado a qualquer momento.

De acordo com a Polícia, Ecivaldo Ferreira foi morto com um tiro de espingarda, no Ramal Mário Lobão, Projeto Joaquim de Matos. Por enquanto, a real motivação do crime não foi divulgada, mas o que se especula é que a vítima teria ameaçado o filho do autor.

Após consumar o homicídio, o acusado evadiu-se do local, antes da chegada de uma equipe da Polícia Civil.

A Polícia revelou também que no ano passado Ecivaldo Ferreira, a vítima, matou o próprio irmão nessa mesma localidade.

