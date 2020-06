Acre ultrapassa os 12 mil casos de Covid-19 e já tem 326 óbitos

O Acre registra, até esta quarta-feira (24), 12.022 casos de Covid-19 e 326 mortes confirmadas pela doença. Na atualização do boletim desta quarta são 212 novos pacientes infectados e mais cinco óbitos. No total, a doença já fez 326 vítimas fatais. O número de doentes era, até essa terça (23), 11.810. Há ainda 476 exames aguardando o resultado nos laboratórios Lacen e Mérieux.

Dos cinco óbitos que aparecem no boletim desta quarta, dois foram nessa terça (23), um na segunda (22), um no último dia 20 e outro no dia 11 deste mês. Até o momento, 6.622 pessoas tiveram alta médica.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril. Desde o dia 3 de junho, todas as 22 cidades do Acre já registram casos da doença. A taxa de letalidade é de 2,7 e a de contaminação é de 1.363,1 para cada 100 mil habitantes.

Os leitos de UTI específicos para atender pacientes com Covid-19 estão concentrados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Dos 48 leitos de UTI, 38 estão na capital e 10 no interior, 40 estão ocupados. Ou seja, a taxa de ocupação desses leitos é de 83,3%.

