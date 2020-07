Acre ultrapassa a marca de 14 mil infectados pelo coronavírus e soma 378 mortes

O novo boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) mostra que o estado chegou a marca de 14.048 infectados pelo coronavírus nesta quinta-feira (2). Além disso, mais oito pessoas morreram vítimas da Covid-19, contabilizando agora 378 vítimas fatais. Até a quarta-feira (1), eram 13.715 e 370 mortos.

As mortes foram registras em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Porto Acre, segundo o boletim. Os casos da doença já são registrados em todas as cidades e apenas Jordão e Porto Walter não registram mortos pela Covid-19.

Há ainda 232 exames aguardando o resultado nos laboratórios Lacen e Mérieux. Os dados do boletim mostram ainda que há 7.831 pessoas recuperadas no estado, 56% do total.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, mantendo uma taxa de 2.643 casos para cada 100 mil habitantes e letalidade de 2,7. A taxa de ocupação nos leitos de UTI específicos para atender casos graves de Covid-19 é de 74% nesta quinta.

Ao todo, o estado tem 53 vagas nesses leitos, sendo que 10 ficam em Cruzeiro do Sul e as outras 43 em Rio Branco.

G1

