Acre tem 82 novos casos de coronavírus e total de infectados se aproxima de 500

Conforme alertado por médicos, o mês de maio deve ser o pico de contaminações por coronavírus no Acre. E já no primeiro dia, o estado eleva, e muito, os números de infectados. Conforme boletim do Ministério da Saúde, o Acre registra nesta sexta (1), 82 novos casos de covid-19.

O total de casos, que até a quinta-feira (30) eram 404, somam 486. Este o maior recorde de novos infectados em 24 horas desde o início da pandemia, em 17 de março. O número de mortos permanece em 19, segundo o Ministério da Saúde.

O órgão federal não detalha os casos e nem informa a quantidade de pessoas curadas. Isto deve constar no boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nas próximas horas.

Nady Damasceno -Contil

Deixe seu comentário

comentários