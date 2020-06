Acre tem 6.465 infectados pela Covid-19 e 165 óbitos

O Acre confirmou mais 139 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) nesta terça-feira (2). O número de infectados saltou de 6.326 6.465. As mortes também aumentaram, foram quatro óbitos. Com isso, o número de 161 para 165.

Além dos casos confirmados, mais 55 aguardam análise dos exames. A taxa de contaminação no estado é de 733,0 para cada 100 mil habitantes. Das 22 cidades apenas o município de Jordão não tem casos da doença. Os 139 casos foram registrados em 16 cidades.

As 165 mortes foram registradas em 15 cidades. Sendo 129 em Rio Branco, uma em Acrelândia, duas em Assis Brasil, duas em Brasileia, 11 em Cruzeiro do Sul, três em Plácido de Castro, quatro em Porto Acre, uma em Sena Madureira, uma em Capixaba, três em Tarauacá, duas no Bujari, uma em Senador Guiomard, uma em Xapuri, uma em Rodrigues Alves, uma em Feijó, uma em Mâcio Lima (primeira morte) e uma em Epitaciolândia (primeira morte).

