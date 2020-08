Acre tem 21.619 infectados pelo novo coronavírus e 562 mortes confirmadas

O Acre tem, até esta segunda-feira (10), 21.619 infectados pelo novo coronavírus e 562 mortes confirmadas. 32 a mais do que o registrado no último boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesacre), que contabilizava 21.587 casos da doença. O estado registrou ainda mais uma morte neste novo boletim.

Há ainda 121 amostras em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que tiveram alta da doença é de 15.055.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de 2.472,5 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 64,3 para o mesmo grupo.

Nesta segunda, a taxa de ocupação é de 57,7%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 52 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

Mortes por cidades

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros

Acrelândia 7 0

Assis Brasil 8 0

Brasileia 12 0

Bujari 6 0

Capixaba 7 0

Cruzeiro do Sul 53 0

Epitaciolândia 10

Feijó 14

Jordão 1

Mâncio Lima 7

Marechal Thaumaturgo 1

Plácido de Castro 8

Porto Acre 12

Porto Walter 1

Rio Branco 365

Rodrigues Alves 6

Santa Rosa do Purus 2

Sena Madureira 10

Tarauacá 13

Xapuri 7

Senador Guiomard 9

Manoel Urbano 2

Total 562

