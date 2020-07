Acre recebe mais de R$ 7,5 milhões de investimentos para a Segurança Pública

Por: Alamara Barros

Selando mais uma vez o compromisso com a população acreana e a valorização dos profissionais de segurança, o Governo do Acre por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou na tarde desta segunda-feira, 20, a entrega de novas viaturas, equipamentos, além da assinatura de convênios para a melhoria da segurança no estado.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, do vice-governador Major Rocha, secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos, representantes das forças de Segurança Pública, além dos empresários Oswaldo Dias e Marcelo Moura.

Com um recurso de R$ 7.671.933,88 oriundo de convênio do Ministério da Justiça, do Fundo Nacional de Segurança Pública e Recursos Próprios da Sejusp, foram entregues às Forças de Segurança do Acre quatro veículos Jeep Renegade no valor de R$ 67.490 cada, uma scanner de raio X para bagagem no valor de R$ 78.800 cinco notebooks + Pacote Office no valor de R$ 4.080,00 cada, seis impressoras no valor de R$ 978 cada e 12 microcomputadores no valor de R$ 3.950,49 cada um.

Na ocasião foi realizada, ainda, a assinatura de convênio de passagem de recurso no valor de R$ 1,5 milhão que serão destinados às polícias Militar e Civil do Estado do Acre, para manutenção de veículos destinados ao enfrentamento da criminalidade violenta.

Outro convênio de passagem de recurso de R$ 1 milhão também foi assinado pelo governo do Estado para as polícias Militar e Civil, para aquisição de mobiliário, além da assinatura de contrato de aquisição de 65 Motocicletas e EPIs para o Giro no valor de R$ 1.917.500 e, por fim, assinatura de contrato de aquisição de 60 viaturas para policiamento velado no valor de R$ 2.832.000.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli elogiou o trabalho de toda a equipe do Sistema de Segurança Pública e falou que esses investimentos demonstram que o trabalho em equipe, com organização e compromisso, ajudam a alcançar muitos avanços.

“A Secretaria de Segurança está fazendo um grande trabalho, prova disso são os resultados positivos na redução dos índices de criminalidade. Nós temos aproveitado todas as oportunidades para conseguir recursos por meio do governo federal para que nossos guerreiros das forças de segurança possam ter condições de trabalho cada vez melhores, para garantir a segurança da nossa população”, enfatizou.

De acordo com o secretário Paulo Cézar dos Santos, esses recursos atendem a demandas específicas de valorização do profissional de segurança, bem como resultam na redução dos índices de criminalidade que o Acre vem apresentando desde o início da gestão do atual governo.

“Investimentos como este, assim como outros que virão, só tendem a fortalecer o sistema de segurança e, principalmente, garantir aquilo que a sociedade tanto clama, que é paz para desenvolver suas atividades. Que possamos com esses avanços na segurança desenvolver cada vez mais uma sociedade sadia”, completou.

Na ocasião, o vice-governador Major Rocha falou que, como policial militar, reconhece que a segurança do Acre nunca recebeu tanto investimento em aquisições de veículos novos, bem como aquisição de equipamentos para melhores condições de trabalho aos profissionais da segurança.

“Já são mais de 250 viaturas novas no nosso governo, isso mostra o compromisso e o empenho de toda equipe da segurança pública bem como do governador Gladson Cameli, que não tem medido esforços para dar aos profissionais de segurança melhores condições para enfrentar a violência no nosso estado”, destacou.

Foram beneficiados com as entregas, os agentes das polícias Civil e Militar do Acre, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab), Pacificar e Ouvidoria.

Deixe seu comentário

comentários