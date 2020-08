Acre passa de 21 mil infectados e chega a 547 mortes

No dia em que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre vai anunciar o novo nível de pandemia que se encontra o Estado, os números de contaminados seguem altos. Nesta quarta-feira, 5, a secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirma 323 novos infectados. Com esse acréscimo, o total de pessoas que já se contaminaram com o vírus chega a 21.033.

As mortes diminuíram. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 2 óbitos, sendo de 1 pessoa do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 58 e 85 anos, sendo 1 de Rio Branco e 1 de Feijó.

Agora, o total de mortes devido a complicações da doença subiu de 545 para 547 em todo o estado.

