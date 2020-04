Acre é o estado com mais casos de dengue na Região Norte em 2020; 3 pessoas morreram O estado pontuou 4.028 casos, com uma incidência de 456,7 por 100 mil habitantes

As informações sobre dengue e chikungunya apresentadas no boletim do Ministério da Saúde, referentes as notificações ocorridas entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 1 e 15 (29/12/2019 a 11/04/2020), apontam que o Acre registrou a maior incidência de casos de dengue da região Norte até a semana 12 do ano de 2020.

O estado pontuou 4.028 casos, com uma incidência de 456,7 por 100 mil habitantes, perdendo para o Amazonas (3.380), Pará (2.954), Rondônia (2.009), Tocantins (1.574), Roraima (561) e o Amapá (40).

No total, a região norte notificou 14.546 casos.

O Acre registrou até mais casos que o Rio de Janeiro (3.081) e Rio Grande do Norte (3.436).

Durante o mesmo período, até a semana 12, no estado 3 pessoas morreram – ocupando o segundo maior número da Região, perdendo apenas para o Amazonas, que pontuou 4 mortes.

Everton Damasceno-Contil

Deixe seu comentário

comentários