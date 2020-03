Ações desenvolvidas pelo conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira em combate ao novo coronavírus, COVID 19.

O Conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira, em parceria com a Gerencia de Endemias e Corpo de Bombeiros do município, começou a aplicar, na noite desta quarta-feira, (25), uma mistura à base de cloro e água para tentar neutralizar a ação do novo coronavírus.

O presidente do CMS – Conselho Municipal de Saúde, Mustafa Bento, ao iniciar uma pesquisa em busca de ações e medidas que viessem colaborar com o combate ao novo coronavírus, Covid 19, observou que a prefeitura do município de Artur Nogueira (SP), havia copiado medidas adotas por alguns países que estão passando pela pandemia do novo coronavírus, como China e Itália, de acordo com as pesquisas, a medida foi utilizada com sucesso nesses países e é um método eficaz de combate ao coronavírus. Devido à presença do vírus ativo na superfície, quanto mais esterilizar, maior a efetividade e diminuição do contágio por esses meios.

Segundo a conselheira de Saúde, Adriana Melo, a qual compõe o grupo de ação do controle ao coronavírus, “As pulverizações serão feitas com uma bomba de fumacê usada no controle da dengue, em locais públicos e com grande concentração de pessoas, como bancos, praças, unidades de saúde, hospital, fora dos horários de maior circulação de pessoa”.

Após dois dias das ações de Pulverização no município, o presidente do CMS, Mustafa Bento, foi procurado por assessores do Governo para que as mesmas medidas fossem tomadas pelo Governo do Estado, onde o mesmo passou as informações necessárias, desta forma Sena Madureira passa ser uma referencia para o Estado em relação as medidas tomadas pelo Conselho Municipal de Saúde do município ao combate do novo Coronavírus, Covid 19.

