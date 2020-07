Ações de Alan Rick irá beneficiar moradores da Zona Rural de Rio Branco

O deputado federal Alan Rick participou no último sábado (18), juntamente com a prefeita Socorro Neri, da assinatura da ordem de serviço para recuperação de 69 quilômetros de ramais na zona rural de Rio Branco.

O ato aconteceu no Ramal do Oriente, no Quixadá, e contou ainda com a presença do secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud Neto, secretário de Agricultura Paulo Sérgio Braña e outros secretários, além dos produtores rurais e várias lideranças comunitárias.

No local será realizado aterro, drenagem, regularização de subleito e piçarramento em pontos críticos, para melhorar o escoamento da produção e o trânsito dos moradores das comunidades do Eixo Quixadá.

De acordo com deputado Alan é gratificante poder ajudar a prefeitura e atender às demandas dos produtores. Rio Branco tem uma área que a gente chama de Cinturão Verde, onde temos produção de milho, banana, macaxeira, jerimum, açaí, hortaliças, criação de peixe e muito mais finalizou dizendo, que ajudar no escoamento da produção é um dos papéis fundamentais em parceria com a prefeita Socorro Neri.

Ronaldo Duarte e assessoria

