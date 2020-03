AÇÃO EDUCATIVA

Nesta terça-feira, 3, tivemos a grata satisfação de apresentar ao comando do Corpo de Bombeiros do Acre um dos novos projetos do Depasa para Educação em Saneamento em 2020.



O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Batista sinalizou positivamente à proposta de parceria para execução do

projeto Guardiões da Água Mirim, que tem como principal objetivo levar informações sobre o processo de tratamento da água e esgoto às crianças do 5 ano do Ensino Fundamental.

Ainda nessa terça, 3,

com as equipes da Divisão Sócio Pedagógica de Rio Branco e Sena Madureira definimos as estratégias para execução do Guardiões da Água Mirim e outros.

Os projetos que contemplam ações para valorização do servidor – (projeto HUMANIZA DEPASA), iniciativas para a comunidade (DEPASA NA COMUNIDADE), além do concurso de redação e desenho com o tema ESSA ÁGUA É NOSSA, TODA GOTA CONTA!



O lançamento do concurso de redação está marcado para semana do dia Mundial da Água celebrado em 22 de março

