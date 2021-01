A Polícia Civil do Estado do Acre está comprometida com o atendimento

adequado das pessoas vítimas que procuram a sede da polícia civil buscando registrar as mais

diversas ocorrências diariamente.

É certo que a Polícia Judiciária possui importante papel no combate aos mais diversos

tipos de violação de direitos praticados em desfavor de crianças e adolescentes e de Violência

Doméstica e Familiar contra Mulher, uma vez que, nas atribuições constitucionalmente definidas, cabe

a ela realizar investigações criminais.

Ademais, os Delegados de Polícia Civil lotados nesta Unidade de Polícia Judiciária estão atentos aos direitos

inerentes ao ser humano e o resguardo da segurança pública, da proteção de vítimas de crimes sexuais,

bem como de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da necessidade um atendimento

DIFERENCIADO no sentido de minimizar ao máximo os danos e traumas já sofridos pela prática, por

si só, que a infração penal já causa.

Assim, o PROJETO, “Bem-me-quer” – Sena possui como

finalidade HUMANIZAR O ATENDIMENTO DE VÍTIMAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DE

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER proporcionando um AMBIENTE MAIS ADEQUADO no âmbito da Unidade de Polícia Judiciária.

Desta forma, foi estruturada uma sala “reservada” para os Atendimentos.

