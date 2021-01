A convite do deputado Alan Rick, embaixador Yossi Shelley retorna ao Acre e fortalece diálogo com indústrias locais

Atendendo ao convite do deputado federal Alan Rick (DEM), o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, retornou ao Acre onde cumpriu extensa agenda na segunda-feira, 25, com o objetivo estreitar o diálogo com as indústrias locais.

O parlamentar e o diplomada iniciaram o dia visitando a fábrica de beneficiamento de café da empresa Café Contri. Após acompanhar o processo de produção e embalagem do café, o embaixador destacou a possibilidade de o produto acreano ser comercializado em Israel.

“O Acre tem uma potencialidade muito grande, e dessas visitas podemos realizar grandes negócios. Na primeira visita ganhei uma cesta de produtos de café e fiz questão de degustar esses produtos com um grupo de empresários que ficaram muito satisfeitos com a qualidade e sabor do café. A partir desse ponto iniciamos as conversas para esta visita e estou muito satisfeito com o que acompanhei aqui”, frisou o embaixador.

O deputado Alan Rick, ao destacar a importância do retorno do embaixador ao Acre, lembrou que o Estado tem potencial para a comercialização de diversos produtos. “Além do café temos ainda o mercado da carne acreana que já foi apresentado ao embaixador para uma futura exportação. Temos ainda a castanhas e as polpas de frutas produzidas no Estado. Estou muito otimista com a grande possibilidade de negócios que irão surgir a partir dessas tratativas”, pontuou o parlamentar.

Alan e Yossi foram recebidos também no gabinete do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. “Tivemos uma boa conversa com o prefeito Bocalom sobre a geração de emprego e renda, bem como o fortalecimento da economia por meio do agronegócio. Essa é uma bandeira antiga do nosso prefeito e que pode avançar agora com essa possível parceria entre o Acre e Israel”, disse Alan.

“Não só Rio Branco como o Acre inteiro tem um grande potencial econômico através do agronegócio e é nisso que estamos focados, governo e prefeitura, para tornar o nosso estado cada vez mais forte na produção. Com toda certeza iremos realizar grandes negócios com Israel”, disse Tião Bocalom.

Participaram também das agendas o governador em exercício, major Rocha, prefeito Tião Bocalom, deputado estadual Antônio Pedro e o vereador de Rio Branco, Francisco Piaba, ambos do DEMOCRATAS, o presidente do IEPTEC, Francineudo Costa, o secretário de Produção e Agronegócio do Estado, Edivan Azevedo, além de assessores e equipe técnica.

O embaixador visitou ainda a fábrica de beneficiamento de castanha da Cooperacre, onde conheceu e experimentou a castanha e as polpas de frutas produzidas no local.

Parceiro do Acre

Os fortes laços de amizade do deputado Alan Rick com o embaixador Israel no Brasil, Yossi Shelley, garantiu, em maio do ano passado, a doação de cinco mil itens para combater o novo coronavírus no Estado. Constam na doação, máscaras descartáveis, máscaras de proteção facial e álcool gel.

“Existe uma boa relação de amizade entre o nosso Estado e Israel. Tanto que recebemos daquela nação uma doação de itens para combater a Covid-19. Vidas foram salvas, portanto, agradeço novamente ao embaixador Yossi Shelley pelo apoio. Que futuramente possamos estreitar ainda mais os laços com grandes negócios”, finalizou.

