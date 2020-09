A convite de Alan Rick e Gladson embaixador de Israel cumpre agenda no Acre

Atendendo a um convite do deputado federal Alan Rick (DEM) e do governador Gladson Cameli, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, cumpre extensa agenda de visita ao Acre e permanece até domingo, na capital.

Durante a visita ao Estado, Shelley, Alan Rick e Cameli participam de agendas técnicas e reuniões com empresários, autoridades da área de Segurança Pública, Saúde e entidades religiosas que tem afinidade com o povo judeu.

Na tarde desta quinta-feira, 10, ao lado do governador Gladson Cameli e do deputado Alan Rick, o embaixador Yossi Shelley, visitou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde lhe foi apresentado o Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado.

Uma das grandes novidades deste encontro, que contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo César e o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, refere-se ao apoio de Israel à ampliação do Cerco Eletrônico, que ainda este ano será expandido para o interior do Estado.

“O cerco eletrônico é fruto de uma emenda minha e fico feliz pelos seus bons resultados. O embaixador Yossi Shelley se mostrou entusiasmado com a possibilidade de cooperação com o Estado e já está agendanda uma visita do governador Gladson a Israel para conhecer de perto o sistema de videomonitoramento e inteligência em segurança.

Fico feliz em estar ajudando neste processo”, destaca Alan Rick.

Alan, aliás, é o parlamentar que mais tem apoiado a Segurança Pública. Nos últimos cinco anos destinou mais de R$ 10 milhões de suas emendas individuais para aquisição de equipamentos, viaturas, coletes, fortalecimento de programas de Segurança, estruturação de delegacias da Polícia Civil, equipamentos para o grupamento Giro da Polícia Militar, aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros, a reestruturação da DENARC – Delegacia de Repressão ao Narcotráfico e a instalação e ampliação do Cerco Eletrônico – moderno sistema de videomonitoramento que já tem ajudado as polícias civil e militar a prender bandidos e solucionar crimes na capital e interior.

No início da noite desta quarta-feira, Yossi Shelley recebeu a mais alta comenda do Estado, a Ordem da Estrela do Acre, das mãos do governador Gladson Cameli. Amanhã ele segue com agendas institucionais na capital por todo o dia.

Fotos: Diego Gurgel (Secom)

