84 casos de Covid-19 são confirmados no Acre

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desta terça-feira, 5, aponta que o Acre registrou mais 84 casos de Covid-19 em 24 horas. Agora, o estado tem o total de 817 pessoas contaminadas. A Sesacre também confirmou mais uma morte em decorrência do novo coronavírus, agora sobe para 29 o número de óbitos.

A 29ª vítima, cujas iniciais do nome são I. C. N, tinha 47 anos e havia dado entrada com os sintomas da doença no dia 22 de abril, na sala de emergência clínica, a SEC Covid, do Pronto-Socorro de Rio Branco. Já no dia seguinte, 23, foi transferida para a UTI Covid da unidade, onde faleceu na manhã desta terça-feira, 5.

De acordo com o Centro de Infectologia Charles Mérieux, numa parceria com a Sesacre, no estado, até o momento, foram 3.665 casos notificados, tendo sido 2.570 casos descartados. Outros 278 seguem aguardando resultado de exames. O número de pessoas que tiveram alta é de 233.

Dos 29 óbitos por Covid-19 no Acre, 26 são de moradores de Rio Branco e três de Plácido de Castro.

Fonte-ac24horas

