7 hospitalizados e 2.016 casos confirmados de COVID-19 em Sena Madureira

Após as eleições os casos de COVID- 19 tem aumentado de forma acelerada no município de Sena Madureira, hoje já registra 2.016 casos confirmados, 7 pessoas hospitalizadas e 15 mortes. Nossa reportagem manteve contato com vários profissionais de saúde do município, onde os mesmos demostraram uma maior preocupação nesta segunda onda, tendo em vista que a quantidade de casos vem aumentando em todos os bairros, porém não é só em Sena Madureira, mas sim em todo o Estado. A COVID-19 demostra ter ganhado força no período eleitoral o que obriga novamente as pessoas manterem agora os cuidados básicos de prevenção para conter o vírus.

