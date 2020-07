4ª Ciretran de Sena Madureira iniciará atendimento para renovação de CNH

Edinaldo Gomes, Redação do Jornal Difusora

A 4ª Ciretran de Sena Madureira, situada no Bairro Cidade Nova, estará iniciando na próxima semana atendimento presencial ao público para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para tanto, foi definido um dia específico: Toda quarta-feira as ações estarão voltadas para este fim, com início às 7 horas da manhã e término ás 13 horas.

De acordo com Francisco Maia, coordenador da 4ª Ciretran, em Sena, é importante que os moradores acessem o site do Detran para fazer o agendamento. “Quem está com a Habilitação vencida e quiser fazer a renovação estaremos atendendo exclusivamente na quarta-feira. É importante que os moradores antes de comparecer à sede do Detran façam o agendamento”, destacou.

Além de reabrir as portas na quarta-feira, haverá atendimento na 4ª Ciretran também na terça-feira e na quinta-feira. Nesses dois dias, particularmente, o órgão atenderá questões relacionadas a transferência de veículos, emissão da segunda via do DUT e retirada de veículos do pátio.

O site do Detran para agendamento é o seguinte: www.detran.ac.gov.br

