4ª Ciretran alerta: CNH vencida no período da pandemia não precisa ser renovada

Por: Edinaldo Gomes

O Governo do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), retomou recentemente o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Porém, é importante que os moradores fiquem atentos. As carteiras que venceram no período da pandemia da Covid-19 não precisam ser renovadas neste momento.

De acordo com Francisco Maia, Chefe da 4ª Ciretran em Sena Madureira, quem teve a CNH vencida antes do dia 18 de fevereiro precisa fazer a renovação. “Quem está com a CNH vencida do dia 18 de fevereiro em diante que foi quando começou a pandemia, não precisa renovar neste momento, pois existe um Decreto nesse sentido. É importante que a população se atente pra isso para não dar a viagem perdida”, salientou.

Em Sena, toda quarta-feira é realizado na 4ª Ciretran atendimento exclusivo para renovação da CNH, obedecendo os critérios já mencionados. Os interessados precisam fazer o agendamento no site do Detran: www.detran.ac.gov.br

