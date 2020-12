Polícia Civil captura acusados de duplo homicídio em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Um trabalho de investigação imprimido pela Polícia Civil culminou na elucidação de um duplo assassinato ocorrido no mês passado, em Sena Madureira. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), três infratores foram capturados e encaminhados para a Unidade de Segurança Pública.

Um mandado de prisão e dois de internação foram cumpridos por policiais civis com o apoio da PM. Um maior de idade e dois menores figuram como os autores das duas mortes.

O caso em questão refere-se às mortes de Maiko Barbosa de Souza, 38 anos de idade e de um menor de idade. Os crimes ocorreram na madrugada do dia 14 de novembro deste ano na Rua Siqueira Campos. Maiko Barbosa foi atingido com um tiro na cabeça e morreu instantaneamente. Já o menor, conseguiu sobreviver, num primeiro momento, porém, acabou indo a óbito quando se encontrava em Rio Branco recebendo acompanhamento médico.

À frente das investigações, o delegado Marcos Frank ressaltou que a retirada do trio de circulação é uma resposta que a Polícia dá para a sociedade. “No decorrer das investigações ouvimos algumas testemunhas que indicaram a autoria. De posse dessas informações nós representamos junto ao judiciário pela prisão preventiva de um dos acusados e pela internação de dois menores. É reafirmação do nosso compromisso com a sociedade. Tratou-se de um duplo homicídio que conseguimos elucidar”, comentou.

Os investigadores conseguiram apurar que as mortes foram motivadas pela guerra entre facções criminosas, no entanto, os dois moradores mortos tão somente transitavam pela Rua Siqueira Campos, durante a madrugada, quando foram surpreendidos e não tiveram como esboçar reação.

O maior de idade que já tem outras passagens pela Polícia será encaminhado ainda hoje para o presídio de Sena. Já os menores de idade serão transferidos para o Centro Sócioeducativo Purus.

Deixe seu comentário

comentários