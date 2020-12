Procuradora-geral e deputado Alan Rick pedem apoio ao Ministério da Justiça para fortalecer NAT e GAECO

A procuradora-geral de Justica do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, se reuniu em Brasília (DF), na ultima quinta-feira, 10, com o secretário adjunto do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Washington Leonardo, e o diretor do Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos, Paulo Campolino, para pedir o apoio do MJSP, para fortalecer o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPAC.

A agenda foi articulada pelo deputado federal Alan Rick Miranda, um dos parlamentares acreanos que vem garantindo forte apoio aos projetos da instituição. O fortalecimento do NAT e do GAECO representa a intensificação do trabalho de combate à criminalidade no estado do Acre.

“Reafirmei a importância de ampliar a capacidade técnica do MPAC através do projeto de modernização do NAT e, desta forma, otimizar as condições de investigação e inteligência, de modo a subsidiar o trabalho dos promotores e procuradores de Justiça do parquet acreano”, disse o parlamentar.

A PGJ do MPAC disse que a agenda foi muito positiva. “Estamos bastante otimistas de que o MJSP irá abraçar o projeto, e garantir o apoio necessário para avançarmos na modernização do nosso NAT e assim, garantirmos os recursos necessários para a sua execução. O MPAC agradece, desde já, ao MJSP e ao deputado Alan Rick por todo o apoio”, destacou Kátia Rejane.

