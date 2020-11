RAMAL DO ADOLAR: Moradores reivindicam calçamento do local

Redação

As dezenas de famílias que moram no Ramal do Adolar, em Sena Madureira, estão aguardando o cumprimento feito pelo prefeito Mazinho Serafim no sentido de pavimentar o ramal. Eles alegam que o prefeito firmou tal compromisso, porém, até hoje não conseguiu colocá-lo em prática.

Francisco Francalino, representante dos moradores, diz que a situação é difícil na época do inverno. “Enfrentamos muitas dificuldades na época do inverno por conta das chuvas. Quando estava tendo aula, nossos filhos iam pra escola com o pé na sacola. Esperamos que esse ramal seja pavimentado, pois facilitará muito pra todos nós”, comentou.

Outra reivindicação dos moradores diz respeito a implantação de bueiros no local.

