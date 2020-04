Pai é espancado pelo filho em Sena Madureira

Icar Gadelha da Silva, de 50 anos, morador da Comunidade Granja, no Rio Caeté, teria sido espancado pelo próprio filho, que sofre de transtorno mental, no final da tarde deste domingo (267).

A vítima deu entrada no pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, com ferimentos por todo o rosto.

Os dois, que moram sozinhos, estavam próximos à residência quando o filho teria acertado uma paulada na cabeça do pai. No mesmo instante, o rapaz começou a esmurrá-lo. Icar, mesmo ferido, conseguiu gritar e receber o apoio de familiares que separaram os dois.

Imediatamente o genitor foi levado para o hospital com o rosto desfigurado.

Familiares informaram que o rapaz se recusa a tomar os medicamentos para o seu tratamento, por conta da sonolência que causam.

Aldejane Pinto-contil

Deixe seu comentário

comentários