Máscaras são produzidas e entregues gratuitamente em Sena Madureira

Membros da Fundação Assistencial e Educacional Betel (Faeb), Igreja Assembleia de Deus e Rádio Dimensão FM fabricaram em torno de 5 mil máscaras para distribuir gratuitamente á população de Sena Madureira nessa época de pandemia do Coronavírus.

De acordo com o Pastor Celso Gregório, presidente da Assembléia de Deus em Sena, a meta principal é atender moradores de baixa renda que não estão podendo comprar o material. “Resolvemos tomar essa iniciativa por dois motivos: O primeiro é que as máscaras estavam em falta em algumas drogarias e o segundo é que, mesmo tendo máscara caseira, nem todo morador pode comprar. Assim, confeccionamos as máscaras e estamos entregando para a nossa comunidade”, frisou.

A entrega se dá na igreja Assembléia de Deus, situada à Rua Padre Egídio, centro.

Por força de um Decreto do Governo do Acre, de agora em diante as pessoas precisam usar máscaras ao sair de casa para ir aos supermercados, farmácias e outros estabelecimentos que oferecem os serviços considerados essenciais.

