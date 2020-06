273 casos confirmados da Covid-19 em Sena; 144 pessoas já foram curadas

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

A Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, já atingiu oficialmente 273 moradores em Sena Madureira desde o mês de maio pra cá. Os dados foram extraídos do Boletim epidemiológico divulgado no começo da noite desta terça-feira (9), pela Secretaria Municipal de Saúde.

Embora a pandemia não tenha avançado muito nos últimos dias, a situação ainda preocupa as autoridades da área da saúde. “De ontem para hoje, houve um aumento de 5 casos. É muito importante lembrar que a situação ainda não está normal, por isso, os moradores precisam manter os cuidados”, comentou Elvys Danny, Gerente-geral do Hospital de Sena Madureira.

Até o presente momento, Sena Madureira contabiliza uma morte em decorrência da doença. Por outro lado, 144 pessoas que testaram positivo para a Covid conseguiram a reabilitação.

No Hospital de campanha não há nenhum morador internado no momento atual.

APÓS AGLOMERAÇÃO NO BANHO DO 23, TENENTE DA PM ALERTA: “QUEM NÃO CUMPRIR AS NORMAS SERÁ LEVADO PARA A DELEGACIA”

O Tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar de Sena Madureira, disse nesta terça-feira (9), em entrevista à imprensa local que a fiscalização ao cumprimento dos Decretos Estadual e Municipal que se referem á Covid-19 será enrijecida. A medida se dará em razão de uma situação flagrante registrada no último final de semana no conhecido “banho do 23”, localizado na BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

Uma moradora de Sena Madureira registrou aglomeração de pessoas no local, ação que está vedada no presente momento em face do alastramento da Covid-19. “Infelizmente muitas pessoas estão alheias aos Decretos, não estão cumprindo. Sendo assim, a fiscalização será endurecida. Em caso de festas, aglomerações, os envolvidos serão encaminhados para a delegacia para os procedimentos legais”, advertiu.

De acordo com o Tenente, é fundamental que a população colabore com o trabalho da Polícia e das demais instituições.

Deixe seu comentário

comentários