22 novos casos da Covid-19 são registrados em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

O Boletim desta segunda-feira (25), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde registrou 22 novos casos da Covid-19, em Sena Madureira. no presente momento, a cidade contabiliza 159 casos da doença, sendo que desse total, 12 pacientes conseguiram se recuperar.

No momento, há somente duas pessoas internadas no Hospital João Câncio Fernandes. Os demais infectados estão no chamado isolamento domiciliar. Além disso, seis amostras estão em análise laboratorial.

De sábado para domingo houve sinais de que a doença tinha recuado, visto que, nesse espaço de tempo somente dois casos foram acrescentados. Porém, de ontem para hoje o salto foi gigantesco.

Nesta segunda-feira, em entrevista á imprensa local, o secretário municipal de saúde pediu que os moradores redobrem os cuidados, em face do aumento no número de casos.

Deixe seu comentário

comentários