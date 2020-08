193 novos casos, Acre tem 22.435 mil infectados pela Covid-19 e 576 mortes

Por Janine Brasil O Acre tem, até esta sexta-feira (14), 22.435 infectados pelo novo coronavírus e 576 mortes confirmadas. No total, são 193 casos a mais do que o registrado no último boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesacre), que contabilizava 22.242 casos da doença. O estado registrou ainda mais quatro mortes neste novo boletim.

Há ainda 39 amostras em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que tiveram alta da doença é de 15.505.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 2.565,8 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 65,9 para o mesmo grupo.

Nesta sexta, a taxa de ocupação é de 53,3%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 48 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

